Einbruch bei Juwelier im Erzgebirge: Täter flüchten mit Beute im Wert von mehreren Tausend Euro
Schwarzenberg - Nach einem Einbruch in ein Juwelier-Geschäft in Schwarzenberg (Erzgebirge) sind die Täter mit Beute im Wert von mehreren Tausend Euro geflüchtet.
In der Nacht zu Samstag kam es offenbar zwischen 0.45 Uhr und 2.30 Uhr zu der Tat.
Unbekannte hatten die Ladentür des Geschäfts in der Schloßstraße aufgehebelt.
Sie klauten laut Polizei aus den Schaufenstern und Auslagen verschiedene Schmuckstücke und Uhren im geschätzten Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.
Die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls laufen.
Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der Nacht zum Samstag im Umfeld der Schloßstraße Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Wem sind im Tagesverlauf vor der Tat Personen aufgefallen, die sich übermäßig für das Geschäft interessiert haben?
Hinweise nimmt das Polizeirevier Aue unter der Telefonnummer 03771/120 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: kwangmoo/123RF, Nicolas Armer/dpa