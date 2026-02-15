 571

Einbruch bei Juwelier im Erzgebirge: Täter flüchten mit Beute im Wert von mehreren Tausend Euro

Nach einem Einbruch in ein Juwelier-Geschäft in Schwarzenberg (Erzgebirge) sind die Täter mit Beute im Wert von mehreren tausend Euro geflüchtet.

Von Claudia Ziems

Schwarzenberg - Nach einem Einbruch in ein Juwelier-Geschäft in Schwarzenberg (Erzgebirge) sind die Täter mit Beute im Wert von mehreren Tausend Euro geflüchtet.

Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Schloßstraße in Schwarzenberg. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Schloßstraße in Schwarzenberg. (Symbolbild)  © Bildmontage: kwangmoo/123RF, Nicolas Armer/dpa

In der Nacht zu Samstag kam es offenbar zwischen 0.45 Uhr und 2.30 Uhr zu der Tat.

Unbekannte hatten die Ladentür des Geschäfts in der Schloßstraße aufgehebelt.

Sie klauten laut Polizei aus den Schaufenstern und Auslagen verschiedene Schmuckstücke und Uhren im geschätzten Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

So oft wurden Polizisten in Sachsen-Anhalt attackiert
Polizeimeldungen So oft wurden Polizisten in Sachsen-Anhalt attackiert

Die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls laufen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der Nacht zum Samstag im Umfeld der Schloßstraße Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Wem sind im Tagesverlauf vor der Tat Personen aufgefallen, die sich übermäßig für das Geschäft interessiert haben?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aue unter der Telefonnummer 03771/120 entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: kwangmoo/123RF, Nicolas Armer/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: