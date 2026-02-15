Einbruch bei Juwelier im Erzgebirge: Täter flüchten mit Beute im Wert von mehreren Tausend Euro

Schwarzenberg - Nach einem Einbruch in ein Juwelier-Geschäft in Schwarzenberg ( Erzgebirge ) sind die Täter mit Beute im Wert von mehreren Tausend Euro geflüchtet.

In der Nacht zu Samstag kam es offenbar zwischen 0.45 Uhr und 2.30 Uhr zu der Tat.

Unbekannte hatten die Ladentür des Geschäfts in der Schloßstraße aufgehebelt.

Sie klauten laut Polizei aus den Schaufenstern und Auslagen verschiedene Schmuckstücke und Uhren im geschätzten Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls laufen.