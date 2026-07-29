Horrorfund in Athen: Frauenleiche in Koffer entdeckt

Athen (Griechenland) - In Athen ist einem Fernsehbericht zufolge die Leiche einer Britin in einem Koffer entdeckt worden.

In Athen soll die Leiche einer Frau in einem Koffer entdeckt worden sein. (Symbolfoto) © 123rf/ dolunaysara

Die Ermittler versuchten nun, die Umstände des Todes der Frau herauszufinden, meldete der staatliche griechische Sender ERT am Mittwoch.

Dem Sender zufolge wurde mithilfe von Interpol-Daten die Leiche identifiziert, es handle sich um eine 38-jährige Frau aus Großbritannien.

Sie soll von Zypern in der ersten Julihälfte nach Griechenland gereist sein.