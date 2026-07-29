Horrorfund in Athen: Frauenleiche in Koffer entdeckt
Athen (Griechenland) - In Athen ist einem Fernsehbericht zufolge die Leiche einer Britin in einem Koffer entdeckt worden.
Die Ermittler versuchten nun, die Umstände des Todes der Frau herauszufinden, meldete der staatliche griechische Sender ERT am Mittwoch.
Dem Sender zufolge wurde mithilfe von Interpol-Daten die Leiche identifiziert, es handle sich um eine 38-jährige Frau aus Großbritannien.
Sie soll von Zypern in der ersten Julihälfte nach Griechenland gereist sein.
Der Leichnam war am 18. Juli von einem obdachlosen Menschen in einem leer stehenden Haus im Zentrum von Athen gefunden worden. Die Frau soll laut ERT rund fünf bis sieben Tage vor dem Fund gestorben sein.
Die griechische Polizei äußerte sich zunächst nicht zu dem Fall.
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