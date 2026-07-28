Nach Leichenfund in Kleinstadt: Polizei verdächtigt 80-Jährigen

Ortrand - Nach dem Fund zweier Leichen in Ortrand in Südbrandenburg gehen die Ermittler von einem 80-jährigen Mann als Tatverdächtigen aus.

In Ortrand wurden am Samstag die Leichen einer Frau und eines Mannes entdeckt. © Andreas Richter/dpa

"Gegen den Tatverdächtigen wird wegen Totschlags ermittelt", teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Cottbus, Stephanie Engler, der Deutschen Presse-Agentur, mit. Die Opfer - ein 57 Jahre alter Mann und eine 45-jährige Frau - wurden "mittels einer Schusswaffe tödlich verletzt".

Die Polizei war am frühen Samstagmorgen nach Ortrand gerufen worden, einer Kleinstadt im Landkreis Oberspreewald-Lausitz an der Landesgrenze zu Sachsen. Die Beamten fanden die beiden Toten in einem Nebengebäude eines Wohngrundstücks.

Den 80-jährigen Mann entdeckten sie schwer verletzt. Was sich auf dem Grundstück genau abspielte, ist bisher unklar.

Der schwer verletzte 80-Jährige sei der Tatverdächtige, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.