Schock-Fund auf dem Feld: Stark verweste Leiche bei Drescharbeiten entdeckt

Feilitzsch - Während Drescharbeiten hat ein Zeuge am Dienstagnachmittag auf einem Feld im oberbayerischen Münchenreuth (Landkreis Hof) eine stark verweste Leiche entdeckt.

Die Leiche wurde während Drescharbeiten entdeckt. Die Kripo hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. (Symbolbild) © 123rf/Udo Herrmann

Laut Polizeiangaben könnte es sich bei dem männlichen Leichnam um einen seit Anfang Juli vermissten 65-Jährigen handeln.

Die Kriminalpolizei hat sich der Sache angenommen und ermittelt.

Der Mann war – sollte es sich um den Vermissten handeln – aus einem Wohn- und Pflegeheim in Münchenreuth verschwunden.

"Eine Obduktion soll nun die Identität sowie die genaue Todesursache abschließend klären. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor", heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken.