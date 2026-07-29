Schock-Fund auf dem Feld: Stark verweste Leiche bei Drescharbeiten entdeckt

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Während Feldarbeiten hat ein Zeuge eine stark verweste männliche Leiche entdeckt. Möglicherweise ist damit ein Vermisstenfall geklärt.

Von Marco Schimpfhauser

Feilitzsch - Während Drescharbeiten hat ein Zeuge am Dienstagnachmittag auf einem Feld im oberbayerischen Münchenreuth (Landkreis Hof) eine stark verweste Leiche entdeckt.

Die Leiche wurde während Drescharbeiten entdeckt. Die Kripo hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. (Symbolbild)
Die Leiche wurde während Drescharbeiten entdeckt. Die Kripo hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. (Symbolbild)  © 123rf/Udo Herrmann

Laut Polizeiangaben könnte es sich bei dem männlichen Leichnam um einen seit Anfang Juli vermissten 65-Jährigen handeln.

Die Kriminalpolizei hat sich der Sache angenommen und ermittelt.

Der Mann war – sollte es sich um den Vermissten handeln – aus einem Wohn- und Pflegeheim in Münchenreuth verschwunden.

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"Eine Obduktion soll nun die Identität sowie die genaue Todesursache abschließend klären. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor", heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken.

Eine Gewalttat wird nach aktuellen Informationen ausgeschlossen: "Derzeit ist von einem Unglücksfall auszugehen." Weitere Details, wie der Mann ums Leben kam, sind jedoch noch unklar.

Titelfoto: 123rf/Udo Herrmann

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