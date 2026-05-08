Identität noch unklar: Feuerwehr findet Leiche bei Wohnungsbrand
Von Michael Brandt
Euskirchen - Bei einem Wohnungsbrand in Euskirchen haben Feuerwehrleute eine Leiche gefunden.
Es stehe noch nicht fest, um wen es sich handele, die Person sei bisher nicht identifiziert, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei ermittele.
Die Feuerwehr sei am späten Donnerstagabend zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt gerufen worden.
Dabei wurde die Leiche in der Brandwohnung entdeckt.
Ein Feuerwehrsprecher schilderte, aufgebaute Buden und Fahrgeschäfte für eine am Wochenende startende Kirmes hätten den Einsatz erschwert.
Die übrigen laut Polizei mehr als 20 Bewohner des dreistöckigen Hauses blieben unverletzt und konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa