Im Auto erfroren? Passant entdeckt Leiche auf Autobahnrastplatz

Stuhr - In einem Auto auf einem Rastplatz an der Autobahn 28 ist eine Leiche entdeckt worden.

Ein Passant habe den leblosen Körper am Mittwoch in dem Wagen auf dem Parkplatz Brinkum gefunden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Der Notarzt habe nur noch den Tod eines 58-jährigen Mannes feststellen können.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass ersten Angaben zufolge ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann.