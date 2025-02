06.02.2025 15:40 Tote Frau (†56) in Wohnhaus gibt Rätsel auf: Polizei ermittelt

Nachdem am gestrigen Mittwoch in einem Wohnhaus in Kusel die 56-jährige Bewohnerin tot aufgefunden wurde, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von Marc Thomé

Kusel - Eine Tote in einem Wohnhaus in Kusel (Rheinland-Pfalz) gibt der Polizei gerade Rätsel auf. Nach dem Leichenfund in einem Wohnhaus in Kusel hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © 123RF/majestix77 Ein Sprecher der Polizei informierte am heutigen Donnerstag über den Leichenfund. So sei am gestrigen Mittwochabend die leblose 56 Jahre alte Frau in dem Haus im Stadtgebiet von Kusel entdeckt worden. Bei der Toten handelt es sich laut Polizei um die Bewohnerin des Hauses. Noch unklar sind demnach die genauen Umstände, die zum Tod der Frau führten. Die Polizei hat deshalb ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Einzelheiten wollte der Polizeisprecher noch nicht preisgeben und bat auch, von Nachfragen erst einmal abzusehen. Er kündigte allerdings an, dass zu gegebener Zeit nachberichtet werde.

Titelfoto: 123RF/majestix77