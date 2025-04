14.04.2025 15:44 Schock-Fund in Hamburg: Leiche liegt auf Recyclinghof

In Hamburg-Altona ist am Montagmittag eine Leiche in einem privaten Recyclingunternehmen gefunden worden. Noch sind die Hintergründe unklar.

Von Robert Stoll

Hamburg - Schrecklicher Fund in Hamburg! Am Montagmittag wurde im Stadtteil Altona in einem privaten Recyclingunternehmen eine Leiche gefunden. Die Polizei wurde nach dem Fund einer Leiche zu einem Recyclingunternehmen gerufen. © Lenthe-Medien Ein Polizeisprecher bestätigte TAG24 gegenüber den Einsatz in der Waidmannstraße, konnte bislang aber noch keine näheren Informationen geben. Bislang sind weder Identität noch Todesursache bekannt. Zunächst war die Feuerwehr gegen 13.46 Uhr zu dem Einsatz in die Altpapieraufbereitung gerufen worden, übergab die Einsatzstelle in der Folge aber direkt an die Polizei weiter.

Titelfoto: Lenthe-Medien