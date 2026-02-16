Sie ließen Bargeld mitgehen: Diebe plündern Vereinsheim in Sachsen

Glauchau - Wer macht denn so was? Diebe sind am Wochenende in das Vereinsheim des VfB Empor Glauchau (Landkreis Zwickau ) eingestiegen, durchwühlten die Räumlichkeiten und ließen Bargeld mitgehen. Vereins-Chef Patrick Jahn (35) ist schockiert, die Polizei ermittelt.

Vereins-Chef Patrick Jahn (35) schockiert der Einbruch. Das Fenster wurde notdürftig mit einem Holzbrett repariert. © Ralph Kunz

So etwas hat Patrick Jahn noch nicht erlebt. "Es ist schon mal ein Banner weggekommen", erzählt er aus seiner Vereinszeit. Aber dass in das Vereinsheim eingebrochen und Bargeld geklaut wurde, gab es so noch nicht.

Der Vereins-Chef ist bestürzt: "Das ist ein herber Schlag in die Magengrube."

Was war passiert? Laut Polizei drangen ein oder mehrere Täter in der Zeit von Freitag, 20.40 Uhr, bis Samstag, 7.30 Uhr, in das Vereinsheim an der Meeraner Straße in Glauchau ein.

"Die Täter entwendeten Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von rund 300 Euro", so die Zwickauer Polizeidirektion.

Der Einbruch wurde erst am Samstagmorgen bemerkt, als Jugendspieler mit ihren Eltern zu einem Hallenturnier fahren wollten. Nach Patrick Jahns Angaben wurden auch Möbel während des Bruchs beschädigt.