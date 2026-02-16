Sie ließen Bargeld mitgehen: Diebe plündern Vereinsheim in Sachsen

Am Wochenende sind Diebe in das Vereinsheim von Empor Glauchau eingestiegen. Die Täter durchwühlten die Räume und klauten Bargeld.

Von Robert Preuße

Glauchau - Wer macht denn so was? Diebe sind am Wochenende in das Vereinsheim des VfB Empor Glauchau (Landkreis Zwickau) eingestiegen, durchwühlten die Räumlichkeiten und ließen Bargeld mitgehen. Vereins-Chef Patrick Jahn (35) ist schockiert, die Polizei ermittelt.

Vereins-Chef Patrick Jahn (35) schockiert der Einbruch. Das Fenster wurde notdürftig mit einem Holzbrett repariert.
Vereins-Chef Patrick Jahn (35) schockiert der Einbruch. Das Fenster wurde notdürftig mit einem Holzbrett repariert.  © Ralph Kunz

So etwas hat Patrick Jahn noch nicht erlebt. "Es ist schon mal ein Banner weggekommen", erzählt er aus seiner Vereinszeit. Aber dass in das Vereinsheim eingebrochen und Bargeld geklaut wurde, gab es so noch nicht.

Der Vereins-Chef ist bestürzt: "Das ist ein herber Schlag in die Magengrube."

Was war passiert? Laut Polizei drangen ein oder mehrere Täter in der Zeit von Freitag, 20.40 Uhr, bis Samstag, 7.30 Uhr, in das Vereinsheim an der Meeraner Straße in Glauchau ein.

Betrunkener Fiat-Fahrer baut Unfall: Als die Polizei ankommt, ist er weg
Polizeimeldungen Betrunkener Fiat-Fahrer baut Unfall: Als die Polizei ankommt, ist er weg

"Die Täter entwendeten Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von rund 300 Euro", so die Zwickauer Polizeidirektion.

Der Einbruch wurde erst am Samstagmorgen bemerkt, als Jugendspieler mit ihren Eltern zu einem Hallenturnier fahren wollten. Nach Patrick Jahns Angaben wurden auch Möbel während des Bruchs beschädigt.

Der oder die Täter schlugen dieses Fenster ein und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten.
Der oder die Täter schlugen dieses Fenster ein und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten.  © Ralph Kunz
Ins Vereinsheim des VfB Empor Glauchau wurde am Wochenende eingebrochen.
Ins Vereinsheim des VfB Empor Glauchau wurde am Wochenende eingebrochen.  © Ralph Kunz

Das Fenster wurde inzwischen notdürftig repariert. Weil es mehrere Kabinen in dem Vereinsheim gibt, können die Räumlichkeiten laut Patrick weiter genutzt werden. "Aber wir haben weiterhin ein mulmiges Gefühl." Hinweise bitte an das Polizeirevier Glauchau unter Telefon 03763/640.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (2)

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: