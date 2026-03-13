Leiche im Wald abgelegt? Polizei ermittelt nach Knochenfund einer 60-Jährigen

Maxhütte-Haidhof - Waldarbeiter haben am 20. Februar im Landkreis Schwandorf die Knochen einer 60-Jährigen gefunden. Eine DNA-Analyse ergab Polizeiangaben jetzt zufolge, dass es sich bei der Toten um eine Frau aus Maxhütte-Haidhof handelt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Die Knochen waren den Angaben nach vor drei Wochen in einem Waldstück bei Maxhütte-Haidhof entdeckt worden.

Eine rechtsmedizinische Untersuchung konnte die Todesursache laut Polizei bislang nicht aufklären. Hinweise auf eine Gewalteinwirkung habe die Untersuchung nicht gegeben.

Dennoch sei nicht auszuschließen, dass die Frau Opfer einer Straftat geworden sein könnte, teilte ein Sprecher mit. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

Ermittlungen hätten ergeben, dass die Frau im Mai 2024 gestorben war - allerdings nicht dort, wo die Knochen gefunden wurden.