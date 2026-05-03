Polizei aus Thüringen und Sachsen verhindert rechtsextremes Konzert

Greiz - Am Samstagabend konnte die Polizei in Greiz-Dölau eine nicht angemeldete Musikveranstaltung der rechten Szene verhindern.

Einsatzkräfte aus Thüringen und Sachsen konnten am Samstagabend ein laufendes Konzert der rechten Szene beenden. (Symbolbild) © 123RF/ ingfakrapee

Hierfür wurde im Bereich Greiz-Dölau ein umfangreicher Polizeieinsatz durchgeführt.

Beamte stellten laut eigenen Angaben zuvor ein bereits laufendes Konzert in einer Werkhalle fest. Die Veranstaltung wurde daraufhin durch die Polizisten beendet.

Unterstützt wurde die Landespolizeiinspektion Gera hierfür von der Bereitschaftspolizei Thüringen sowie von der Polizei Sachsen.

An dem Konzert nahmen beim Eintreffen der Polizei 125 Personen teil, die teilweise aus größerer Entfernung anreisten.