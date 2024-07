19.07.2024 13:17 8.331 Leiche in Hotelzimmer entdeckt: Auch schwer verletzte Person stirbt

Leichenfund in Mainz-Neustadt am Freitagmorgen: In einem Hotelzimmer wurden eine tote Person aufgefunden, ein zweiter Mensch starb etwas später!

Mainz - Schock-Fund in einem Hotelzimmer in Mainz: Am heutigen Freitagmorgen wurden dort eine Leiche sowie ein schwer verletzter Mensch aufgefunden - die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts! Später wurde bekannt, dass auch die zweite Person gestorben ist. Im H2-Hotel in Mainz-Neustadt wurden am Freitagmorgen eine Leiche und eine schwer verletzte Person aufgefunden, der zweite Mensch starb später ebenfalls. © Lando Hass/dpa Bei den beiden Toten handele sich es sich um eine Frau und einen Mann, hieß es weiter vonseiten der Mainzer Polizei. Der Leichenfund ereignete sich gegen 10 Uhr im H2-Hotel im Mainzer Zollhafen im Ortsbezirk Neustadt, wie das Polizeipräsidium Mainz mitteilte. Demnach war die zunächst schwer verletzte Person "reanimationspflichtig", erlag aber später ihren Verletzungen. Fahndung Mord am Ammersee: Polizei schnappt Tatverdächtigen in Frankreich "Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der umfangreichen Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Mainz", fügte ein Sprecher hinzu. Zudem betonte die Polizei, dass Gerüchte über eine angebliche "Amok-Lage" in Mainz jeder Grundlage entbehren würden. Auch SEK-Kräfte der Polizei kamen in Mainz-Neustadt zum Einsatz. © KEUTZTV-NEWS/Alexander.Keutz "Es bestehen keine Gefahrenaspekte für unbeteiligte Personen im gesamten Stadtgebiet Mainz", betonte ein Sprecher Erstmeldung von 11.20 Uhr, zuletzt aktualisiert um 13.17 Uhr.

Titelfoto: Lando Hass/dpa