Schrecklicher Fund: Jugendlicher tot an See entdeckt, Polizei nennt neue Details

Dormagen - Traurige Entdeckung im Rhein-Kreis Neuss: An einem See in einem Wald in Dormagen ist am Mittwoch ein lebloser Teenager gefunden worden.

Die Ermittler sicherten noch in der Nacht Spuren vor Ort. © Vincent Kempf

Nach Angaben der örtlichen Polizei und der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Toten um einen 14-Jährigen aus Eritrea, der in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in Dormagen lebte.

Der Jugendliche sei "völlig unbescholten gewesen", erklärte Staatsanwältin Janne Jakobek gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Nach Angaben der Ermittler hatten Spaziergänger den Jugendlichen am frühen Mittwochabend gegen 17 Uhr im Bereich eines Sees an der Salm-Reifferscheidt-Allee im Ortsteil Hackenbroich entdeckt und sofort einen Notruf abgesetzt.

Ein hinzugezogener Notarzt konnte vor Ort jedoch nur den Tod des Jungen feststellen. Seine Eltern seien informiert worden.

Rechtsmediziner sollen nun mit einer Obduktion im Laufe des Tages die Todesursache und den Todeszeitpunkt klären.