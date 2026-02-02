Blutspur im Wald: Bundeswehr-Soldat schwer verletzt gefunden

Bad Reichenhall - Ein Soldat der Bundeswehr (26) wurde am Samstag schwer verletzt nahe der Saalach aufgefunden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Einsatzkräfte stehen an der Brücke über die Saalach. Unweit wurde der schwer verletzte Soldat gefunden. © 7aktuell.de | Ferdinand Farthofer

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, schwebt der Mann inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Der 26-Jährige mit deutschem Pass und afghanischer Herkunft soll in einer oberbayerischen Kaserne bei Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) stationiert sein.

Er war am Samstag gegen 10 Uhr in den Pidinger Auen an der Saalach nahe der B20 an der Salzburger Landesgrenze gefunden worden. Laut Polizei wies er erhebliche Verletzungen im Unterkörperbereich auf und wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Den Angaben nach hatte er sich zunächst selbst per Textnachricht bei Bekannten gemeldet und angegeben, von zwei Männern attackiert worden zu sein. Die Bekannten alarmierten die Polizei. Während die Beamten nach dem 26-Jährigen suchten, wurde er von Passanten gefunden.

Derweil lief eine Großfahndung nach den mutmaßlichen Tätern. Im Einsatz waren dabei auch die österreichische Polizei, ein Hubschrauber und eine Drohne. Bis zum Sonntagabend verlief die Suche jedoch ohne Erfolg. Gefahr für die Bevölkerung soll nicht bestehen.

Der Polizei zufolge laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren und "in alle Richtungen".