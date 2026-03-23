Leiche treibt in Fluss in Balingen: Wer ist der Tote?

Ein lebloser Körper treibt in der Eyach - wer ist der unbekannte Mann? Die Polizei sucht Hinweise und will klären, was wirklich vorgefallen ist.

Von Martin Oversohl

Balingen - In einem Wasserlauf in Balingen (Landkreis Zollernalbkreis) ist die Leiche eines Mannes gefunden worden.

Der tote Mann wurde in der Eyach entdeckt. (Symbolfoto)
Der tote Mann wurde in der Eyach entdeckt. (Symbolfoto)  © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Polizeiangaben deutet bislang nichts auf ein Verbrechen hin.

Die Kriminalpolizei sei vor Ort, sagte ein Sprecher. Es sei noch unklar, um wen es sich bei dem Toten handelt.

Die Leiche war laut Polizei in der Eyach, einem Nebenfluss des Neckars, entdeckt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Titelfoto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

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