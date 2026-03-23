Leiche treibt in Fluss in Balingen: Wer ist der Tote?

Ein lebloser Körper treibt in der Eyach - wer ist der unbekannte Mann? Die Polizei sucht Hinweise und will klären, was wirklich vorgefallen ist.

Von Martin Oversohl Balingen - In einem Wasserlauf in Balingen (Landkreis Zollernalbkreis) ist die Leiche eines Mannes gefunden worden.

Der tote Mann wurde in der Eyach entdeckt. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Nach Polizeiangaben deutet bislang nichts auf ein Verbrechen hin. Die Kriminalpolizei sei vor Ort, sagte ein Sprecher. Es sei noch unklar, um wen es sich bei dem Toten handelt.