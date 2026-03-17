Toter im Auto: Polizei veröffentlicht Foto des Opfers und setzt Belohnung aus
Neuenbürg - Drei Wochen nach dem Fund eines toten Mannes (†41) in einem geparkten Auto in Neuenbürg bei Pforzheim verstärkt die Kriminalpolizei ihre Suche nach dem Täter. Mit einer hohen Belohnung, einem Foto des Opfers und einem neuen, anonymen Hinweisportal hoffen die Ermittler nun auf den entscheidenden Durchbruch.
Der Fall sorgt im Enzkreis weiterhin für Aufsehen und Bestürzung. Am Morgen des 25. Februar wurde der leblose Mann in einem Fahrzeug entdeckt. Die Gesamtumstände deuteten schnell auf ein mögliches Tötungsdelikt hin. Seitdem arbeitet die Soko "Motor" mit mehreren Dutzend Ermittlern unter Hochdruck an der Aufklärung.
In Absprache mit den Angehörigen hat die Polizei nun ein Lichtbild des Verstorbenen veröffentlicht.
Der 41-Jährige lebte im westlichen Enzkreis. Er arbeitete als Hausmeister und war zudem als Lieferant für eine örtliche Gastronomie in Neuenbürg unterwegs.
Im Zuge der Mordermittlung haben die Ermittler zwei zentrale Fragen an die Bevölkerung:
Wer hat den Mann zwischen dem 23. Februar und dem Morgen des 25. Februar im Bereich Neuenbürg gesehen?
Zu welchen Personen im Raum Neuenbürg pflegte der 41-Jährige Kontakt?
Um die Ermittlungen zu beschleunigen, hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen.
Anonymes Portal für Videos und Audioaufnahmen
Die Soko sucht nicht nur nach Zeugen, sondern explizit nach Bild-, Video- und sogar Audioaufnahmen aus dem fraglichen Zeitraum. Um Zeugen zu schützen, die negative Konsequenzen fürchten, wurde ein anonymes Hinweisgebersystem (BKMS) eingerichtet.
Über diesen sicheren Kanal können Informationen, aber auch Mediendateien rund um die Uhr hochgeladen werden, ohne dass die Identität des Absenders preisgegeben wird. Ein virtuelles Postfach ermöglicht zudem einen anonymen Dialog mit der Polizei.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pforzheim unter Tel. 07231 186 4444 oder per E-Mail an [email protected] entgegen. Das anonyme Portal ist unter https://www.bkms-system.net/bw-soko-motor erreichbar.
Titelfoto: Bildmontage: Lucas Röhr/Pforzheimer Zeitung/dpa, Polizei Pforzheim