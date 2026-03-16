Spaziergänger findet Knochen: Überreste eines vermissten Mannes aus Riedlingen?

Ein Spaziergänger entdeckt menschliche Knochen in einem Biotop. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen seit Monaten vermissten Mann handelt.

Von Marcel Gnauck

Riedlingen - Ein Spaziergänger hat am Wochenende die Knochen eines Menschen in einem Biotop in Riedlingen (Kreis Biberach) gefunden.

Die Polizei untersuchte den Fundort. Wie der Mann zu Tode kam, ist noch unklar. (Symbolfoto)
Die Polizei untersuchte den Fundort. Wie der Mann zu Tode kam, ist noch unklar. (Symbolfoto)  © Axel Heimken/dpa

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen seit Monaten vermissten Mann aus Riedlingen handelt, wie eine Sprecherin sagte.

Der 75-Jährige werde demnach seit Mitte August letzten Jahres vermisst.

Neben den Knochen fanden die Beamten auch Kleidung des Mannes. In einer Jacke sei der Ausweis gewesen, hieß es weiter.

Warum der Mann gestorben ist, ist derzeit unklar. Die Polizei hat keine Hinweise auf Gewalteinwirkung. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Axel Heimken/dpa

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