Spaziergänger findet Knochen: Überreste eines vermissten Mannes aus Riedlingen?

Riedlingen - Ein Spaziergänger hat am Wochenende die Knochen eines Menschen in einem Biotop in Riedlingen (Kreis Biberach) gefunden.

Die Polizei untersuchte den Fundort. Wie der Mann zu Tode kam, ist noch unklar. (Symbolfoto) © Axel Heimken/dpa

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen seit Monaten vermissten Mann aus Riedlingen handelt, wie eine Sprecherin sagte.

Der 75-Jährige werde demnach seit Mitte August letzten Jahres vermisst.

Neben den Knochen fanden die Beamten auch Kleidung des Mannes. In einer Jacke sei der Ausweis gewesen, hieß es weiter.