Leiche von Krankenschwester gefunden: Polizei nimmt Mann fest!

Dortmund - Die Polizei hat am gestrigen Sonntag die Leiche einer 32-Jährigen in einer Wohnung in Dortmund-Huckarde (Nordrhein-Westfalen) entdeckt. Mittlerweile wurde auch ein Mann festgenommen.

Die Polizei hat am Sonntag eine Leiche in einer Dortmunder Wohnung entdeckt. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Zuvor hatten sich Angehörige der Dortmunderin an die Beamten gewandt und mitgeteilt, dass sie die Frau seit Tagen nicht mehr erreichen konnten.

Gegen 13.30 Uhr fuhren die Polizisten zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Zeppelinstraße und verschafften sich Zugang.

Dort fanden sie die 32-Jährige, die laut Bild als Krankenschwester in einem Krankenhaus tätig gewesen sein soll, tot vor.

"Die Spuren am Tatort deuten auf ein Gewaltverbrechen hin", so die Polizei am Montagmorgen in einer Mitteilung.

Laut Oberstaatsanwalt Carsten Dombert habe die Leiche in einer "großflächigen Blutlache" gelegen. Zudem sei das Opfer vermutlich mit einem spitzen Gegenstand getötet worden.