Leiche weist Verletzungen auf: Ermittlungen nach Tod von 77-Jähriger
Eppertshausen - Nach dem Tod einer 77-jährigen Frau aus dem hessischen Eppertshausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) haben Staatsanwaltschaft und Polizei Ermittlungen aufgenommen.
Nach ersten Erkenntnissen hatte ihr 81-jähriger Ehemann am Samstagmorgen um kurz vor 9 Uhr die Rettungsleitstelle verständigt, da seine Frau regungslos im Bett lag.
Der herbeigerufene Notarzt konnte vor Ort dann nur noch den Tod der Frau feststellen und verständigte die Polizei, da die 77-Jährige Verletzungen aufwies.
Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Obduktion angeordnet. Die Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der Verletzungen, dauern an.
Titelfoto: Hannes P Albert/dpa