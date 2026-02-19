Tote Frau stellt Polizei vor Rätsel: Wer erkennt dieses Tattoo?
Kassel/Baunatal - Eine weibliche Leiche stellt die Polizei in Nordhessen vor viele Fragen. Zur Identifizierung wurden am Donnerstag Fotos veröffentlicht, welche neben den Schuhen und einem Oberteil der Frau auch eine markante Tätowierung am rechten Unterarm der unbekannten Toten zeigen.
Die Bilder zeigen Badeschuhen der Marke "MAUI-Sports" in Größe 38/39, ein schwarzes Tank-Top der Marke "Nike" in Größe M sowie ein als Sternen-Muster gestaltetes Hautbild.
Zu der Toten liegt diese Beschreibung vor:
circa 25 bis 40 Jahre alt
etwa 1,55 Meter groß
von untersetzter Statur
schwarze Haare
graue Jogginghose in Jeansoptik
Wer Hinweise zur Identität der Verstorbenen geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 05619100 mit der Polizei in Kassel in Verbindung setzen.
Der leblose Körper der Frau wurde demnach bereits am 2. Februar in den frühen Morgenstunden vor einem Hochhaus in der Marktstraße in Baunatal bei Kassel aufgefunden. Ein Hausbewohner entdeckte die Tote gegen 5.30 Uhr neben einem der Hauseingänge.
Leichenfund in Baunatal: Kein Hinweis auf Fremdverschulden
Nachforschungen der Polizei ergaben, dass die Frau vermutlich "bei einem Sturz von einem frei zugänglichen Balkon des 12. Stockwerks des Hochhauses" tödliche Verletzungen erlitt, wie ein Sprecher erklärte.
"Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich weder bei den polizeilichen Ermittlungen noch bei der Obduktion der Verstorbenen ergeben", hieß es weiter.
Informationen zur Identität der Toten konnten bislang nicht ermittelt werden: Bei dem Leichnam wurde kein Ausweis entdeckt.
Auch die Befragung der Bewohner des Hochhauses in Baunatal und der Abgleich mit bekannten Vermissten-Fällen brachten die Beamten nicht weiter.
Normalerweise zieht die Redaktion von TAG24 es vor, nicht über mögliche Suizide zu berichten. Da der Fund der Frauen-Leiche in Baunatal aber großes Aufsehen erregte und etwaige Hinterbliebene der Toten über deren Ableben informiert werden müssen, haben wir uns dazu entschlossen, einen Artikel zu dem Fall zu veröffentlichen.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
