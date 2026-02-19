Tote Frau stellt Polizei vor Rätsel: Wer erkennt dieses Tattoo?

Eine Frauen-Leiche stellt die Polizei in Nordhessen vor Rätsel: Der Leichnam wurde bereits am 2. Februar bei einem Hochhaus in Baunatal bei Kassel aufgefunden!

Von Florian Gürtler

Kassel/Baunatal - Eine weibliche Leiche stellt die Polizei in Nordhessen vor viele Fragen. Zur Identifizierung wurden am Donnerstag Fotos veröffentlicht, welche neben den Schuhen und einem Oberteil der Frau auch eine markante Tätowierung am rechten Unterarm der unbekannten Toten zeigen.

Wer erkennt diese Tätowierung? Das Hautbild gehört zu einer nicht identifizierten Toten, die in Baunatal bei Kassel aufgefunden wurde. © Polizeipräsidium Nordhessen Die Bilder zeigen Badeschuhen der Marke "MAUI-Sports" in Größe 38/39, ein schwarzes Tank-Top der Marke "Nike" in Größe M sowie ein als Sternen-Muster gestaltetes Hautbild. Zu der Toten liegt diese Beschreibung vor: circa 25 bis 40 Jahre alt

etwa 1,55 Meter groß

von untersetzter Statur

schwarze Haare

Wer Hinweise zur Identität der Verstorbenen geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 05619100 mit der Polizei in Kassel in Verbindung setzen. Der leblose Körper der Frau wurde demnach bereits am 2. Februar in den frühen Morgenstunden vor einem Hochhaus in der Marktstraße in Baunatal bei Kassel aufgefunden. Ein Hausbewohner entdeckte die Tote gegen 5.30 Uhr neben einem der Hauseingänge.

Leichenfund in Baunatal: Kein Hinweis auf Fremdverschulden

Die Tote war mit einem schwarzen Tank-Top und Badeschuhen bekleidet. Zudem trug sie eine graue Jogginghose. © Polizeipräsidium Nordhessen Nachforschungen der Polizei ergaben, dass die Frau vermutlich "bei einem Sturz von einem frei zugänglichen Balkon des 12. Stockwerks des Hochhauses" tödliche Verletzungen erlitt, wie ein Sprecher erklärte. "Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich weder bei den polizeilichen Ermittlungen noch bei der Obduktion der Verstorbenen ergeben", hieß es weiter. Informationen zur Identität der Toten konnten bislang nicht ermittelt werden: Bei dem Leichnam wurde kein Ausweis entdeckt. Auch die Befragung der Bewohner des Hochhauses in Baunatal und der Abgleich mit bekannten Vermissten-Fällen brachten die Beamten nicht weiter.