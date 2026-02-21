Leichenfund an Kiessee: Obduktion gibt endlich Klarheit

Göttingen - Nach dem Fund einer leblosen Frau in einem Kiessee in Göttingen ( Niedersachsen ) steht nun die Todesursache fest.

Die Polizei schloss ein Fremdverschulden von Beginn an aus. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die Leiche wurde am Dienstag geborgen. Wie die Polizeiinspektion Göttingen nun mitteilte, ergab die anschließende Obduktion, dass die 80-Jährige ertrunken ist.

Wie zuvor von den Ermittlern vermutet, konnte ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Eine Spaziergängerin hatte den leblosen Körper im Bereich des Nordufers im Wasser treiben sehen und umgehend die Feuerwehr und die Polizei informiert.