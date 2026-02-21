Leichenfund an Kiessee: Obduktion gibt endlich Klarheit
Göttingen - Nach dem Fund einer leblosen Frau in einem Kiessee in Göttingen (Niedersachsen) steht nun die Todesursache fest.
Die Leiche wurde am Dienstag geborgen. Wie die Polizeiinspektion Göttingen nun mitteilte, ergab die anschließende Obduktion, dass die 80-Jährige ertrunken ist.
Wie zuvor von den Ermittlern vermutet, konnte ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.
Eine Spaziergängerin hatte den leblosen Körper im Bereich des Nordufers im Wasser treiben sehen und umgehend die Feuerwehr und die Polizei informiert.
Die polizeilichen Ermittlungen sind damit abgeschlossen. Der Leichnam wurde mittlerweile von der Staatsanwaltschaft Göttingen zur Bestattung freigegeben, erklärte die Polizei.
Titelfoto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa