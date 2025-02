Leichenfund in Biblis: 81-Jähriger starb durch Gewaltverbrechen!

Biblis - Die Leiche eines 81-jährigen Mannes wurde am zurückliegenden Montag im südhessischen Biblis entdeckt. Die Polizei vermutete rasch ein Tötungsdelikt, eine Obduktion des Leichnams brachte dann Klarheit: Es war ein Gewaltverbrechen!

Nach dem Fund einer Männerleiche in Biblis rückten Spezialisten zur Spurensicherung an. © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz

Der Tote wurde am Montag gegen 13.40 Uhr in einer Wohnung in der Lindenstraße aufgefunden, wie das Polizeipräsidium Südhessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt zunächst gemeinsam mitteilten.

Von Beginn an stand der Verdacht eines Tötungsdelikts im Raum, die Gesamtumstände und die Auffinde-Situation legten dies nahe, wie ein Sprecher betonte.

Fotos zeigen, dass Spezialisten der Polizei zur Spurensicherung in Biblis anrückten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde am gestrigen Dienstag die Todesursache des 81-Jährigen im Rahmen einer gerichtlich angeordneten Obduktion geklärt.

Danach stand für die Ermittler fest, "dass der Senior Opfer eines Gewaltverbrechens wurde".