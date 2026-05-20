Leichenfund in Köln: Polizei zieht leblose Frau aus dem Rhein
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Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bestätigt hat, wurde der leblose Körper einer Frau gegen 10.15 Uhr zwischen der Rodenkirchener Brücke und der Südbrücke aus dem Wasser geborgen.
Ihre Identität sowie die Todesursache sind bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.
Der Leichnam wurde mit einem Polizeiboot zur Löschbootstation nach Deutz und von dort zur Rechtsmedizin gebracht.
Zuvor hatten Mitarbeiter der auf der Autobahnmeisterei den unter der Rodenkirchener Brücke im Wasser treibenden Körper entdeckt und den Notruf gewählt.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa