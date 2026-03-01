Horror-Fund in Wald: Spaziergänger entdeckt Leiche unter Müllberg!
Rostock - Schrecklicher Fund in der Hansestadt! Am späten Samstagnachmittag hat ein Spaziergänger eine Leiche in einem Rostocker Waldgebiet in der Südstadt entdeckt.
Die tote Person habe offenbar unter einer Art Müllhaufen gelegen, so Harald Nowack, Pressesprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von TAG24.
Teile des Leichnams sollen unter dem Müllberg hervorgeschaut haben.
Die Tatortarbeit sei am Sonntagmorgen abgeschlossen worden. Auch das Behältnis, in dem sich der Leichnam befand, wurde nun in die Rechtsmedizin gebracht und werde dort untersucht.
Zur Identität der toten Person sowie zu weiteren Hintergründen hatte Nowack bislang noch keine weiteren Informationen vorliegen. Auch, ob es sich bei dem Vorfall womöglich um Mord handle, könne bislang noch nicht betätigt werden.
Titelfoto: Stefan Tretropp