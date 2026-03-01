Horror-Fund in Wald: Spaziergänger entdeckt Leiche unter Müllberg!

Rostock - Schrecklicher Fund in der Hansestadt! Am späten Samstagnachmittag hat ein Spaziergänger eine Leiche in einem Rostocker Waldgebiet in der Südstadt entdeckt.

In Rostock wurde am Samstagnachmittag eine Leiche in einem Waldgebiet von einem Spaziergänger gefunden. © Stefan Tretropp

Die tote Person habe offenbar unter einer Art Müllhaufen gelegen, so Harald Nowack, Pressesprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von TAG24.

Teile des Leichnams sollen unter dem Müllberg hervorgeschaut haben.

Die Tatortarbeit sei am Sonntagmorgen abgeschlossen worden. Auch das Behältnis, in dem sich der Leichnam befand, wurde nun in die Rechtsmedizin gebracht und werde dort untersucht.