Zweifache Mutter getötet: Polizei nimmt 23-Jährigen fest

Nach dem Fund einer Frauen-Leiche in Duisburg wurde ein 23-Jähriger in Marxloh festgenommen. Er soll die zweifache Mutter getötet haben.

Von Martin Gaitzsch

Duisburg - Nach einem Leichenfund in Duisburg herrscht Gewissheit. Zeugen hatten am Dienstag nahe einem Waldstück eine leblose Frau entdeckt. Inzwischen wurde ein 23-jähriger Tatverdächtiger in Marxloh festgenommen.

In einem Waldstück, das direkt an einen Kleingartenverein grenzt, wurde eine Frauenleiche aufgefunden. (Symbolfoto)  © 123RF/andrei310

Als südlich der Beecker Straße/Möhlenkampstraße – an einen Kleingartenverein angrenzend – die weibliche Leiche gefunden wurde, deuteten Spuren auf ein Gewaltdelikt hin.

Dieser Verdacht erhärtete sich. Ermittler einer Mordkommission nahmen den 23-Jährigen ins Visier. Er konnte am Freitag widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen werden.

Nachdem der Mann am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde, sitzt er inzwischen in U-Haft.

Des Weiteren wurde die Frauenleiche untersucht. Es handelt sich um eine seit 23. Januar vermisst gemeldete Person. Das 23-jährige Opfer ist Mutter von zwei Kindern.

Während die Untersuchungen von Staatsanwaltschaft und Polizei andauern, werden Zeugen gesucht.

Wenn jemand rund um das betreffende Waldstück in Duisburg-Beeck verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll er sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0203 2800 melden.

