Mädchen (†2) stirbt nach Sturz in Weiher: Wo waren die Eltern?

Wassenberg - Ein zweijähriges Mädchen ist in Wassenberg im Kreis Heinsberg nach einem Sturz in einen Weiher gestorben.

Absperrband sichert einen Abschnitt des Weihers. Ein zweijähriges Mädchen war dort am Donnerstag hineingestürzt und später verstorben. © Uwe Heldens/dpa

Am Donnerstagabend hielt sich das Kind nach Angaben der Polizei mit zwei Mädchen auf einem Spielplatz auf. Gegen 19.45 Uhr verschwand die Zweijährige unbemerkt aus deren Blickfeld.

Die Mädchen suchten zunächst im Bereich eines nahegelegenen Waldstücks nach dem Kind.

Etwa eine halbe Stunde später entdeckte ein Spaziergänger das Mädchen in einem Weiher in der Nähe des Spielplatzes. Er leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.

Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es am späten Abend starb.

Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen des Unglücks. Angaben dazu, wo sich die Erziehungsberechtigten des Kindes zum Zeitpunkt des Geschehens aufhielten, sowie zum Alter der beiden Mädchen machte sie zunächst nicht.