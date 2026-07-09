Vermisstensuche nimmt tragisches Ende: Mann tot in Recycling-Betrieb entdeckt

Schashagen - Traurige Gewissheit: Seit Mittwoch fehlte von einem 39-Jährigen aus Oldenburg ( Niedersachsen ) jede Spur. Jetzt steht fest: Der Vermisste ist tot.

In einem Recycling-Betrieb in Schashagen wurde eine tote Person gefunden. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Sozialeinrichtung, in der sich der Mann offenbar aufhielt, meldete den 39-Jährigen als vermisst.

Mit einem Großaufgebot samt Hunden suchten Einsatzkräfte nach dem Verschwundenen, der auf medizinische Hilfe angewiesen war.

Gegen 15 Uhr am Mittwochnachmittag dann der entscheidende Hinweis: Ein Recycling Betrieb in Schashagen (Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein) meldete den Fund einer toten Person.

Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Donnerstag mitteilten, konnte der Verstorbene tatsächlich als der vermisste 39-Jährige identifiziert werden.