Vermisstensuche nimmt tragisches Ende: Mann tot in Recycling-Betrieb entdeckt

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In einem Recycling-Betrieb in Schashagen wurde eine tote Person gefunden. Dabei handelt es sich um einen vermissten Mann aus Oldenburg.

Von Jana Steger

Schashagen - Traurige Gewissheit: Seit Mittwoch fehlte von einem 39-Jährigen aus Oldenburg (Niedersachsen) jede Spur. Jetzt steht fest: Der Vermisste ist tot.

In einem Recycling-Betrieb in Schashagen wurde eine tote Person gefunden. (Symbolfoto)
In einem Recycling-Betrieb in Schashagen wurde eine tote Person gefunden. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Die Sozialeinrichtung, in der sich der Mann offenbar aufhielt, meldete den 39-Jährigen als vermisst.

Mit einem Großaufgebot samt Hunden suchten Einsatzkräfte nach dem Verschwundenen, der auf medizinische Hilfe angewiesen war.

Gegen 15 Uhr am Mittwochnachmittag dann der entscheidende Hinweis: Ein Recycling Betrieb in Schashagen (Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein) meldete den Fund einer toten Person.

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Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Donnerstag mitteilten, konnte der Verstorbene tatsächlich als der vermisste 39-Jährige identifiziert werden.

Ob der Mann durch Fremdeinwirkung gestorben ist oder nicht, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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