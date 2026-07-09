Wohnung brennt lichterloh: Feuerwehr macht schrecklichen Fund
Offenbach am Main - Eine Wohnung stand komplett in Flammen, bei den Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr eine Leiche!
Der Brand brach in der Nacht zu Donnerstag in einem Mehrparteienhaus in der Kaiserstraße in Offenbach am Main aus, wie die Polizei in Südosthessen mitteilte.
Demnach entdeckten Nachbarn gegen 1.30 Uhr das Feuer und lösten umgehend Alarm aus. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten aus.
Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand die Wohnung im Vollbrand. Im Laufe der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte einen Leichnam in den brennenden Räumen.
Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 100.000 Euro geschätzt.
Wohnhausbrand in Offenbach: Kripo ermittelt und sucht Zeugen
"Die Ursache des Brandes, die Todesumstände und die Identität der Person sind nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen", ergänzte ein Sprecher.
In diesem Zusammenhang sucht die Offenbacher Polizei auch Zeugen, die Angaben zu dem Feuer machen können. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 06980981234 erreichbar.
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