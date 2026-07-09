Wohnung brennt lichterloh: Feuerwehr macht schrecklichen Fund

Offenbach am Main - Eine Wohnung stand komplett in Flammen, bei den Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr eine Leiche !

Wohnhaus-Brand in Offenbach in der Nacht zu Donnerstag: Eine Wohnung stand im Vollbrand! (Symbolbild) © 123RF/prathaan

Der Brand brach in der Nacht zu Donnerstag in einem Mehrparteienhaus in der Kaiserstraße in Offenbach am Main aus, wie die Polizei in Südosthessen mitteilte.

Demnach entdeckten Nachbarn gegen 1.30 Uhr das Feuer und lösten umgehend Alarm aus. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand die Wohnung im Vollbrand. Im Laufe der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte einen Leichnam in den brennenden Räumen.

Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 100.000 Euro geschätzt.