Schiffsführer macht schrecklichen Fund: Mann entdeckt tote Menschen im Rhein

Kamp-Bornhofen - Es ist ein schrecklicher Fund, den ein Mann in Höhe einer Steigeranlage bei Kamp-Bornhofen im Rhein gemacht hat. Am Dienstag entdeckte der Schiffsführer zwei leblose Körper, jede Hilfe kam zu spät.

Im Rhein wurden am Dienstag zwei Leichen gefunden. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Wie das Polizeipräsidium Koblenz am Mittwoch mitteilte, informierte der Mann gegen 13 Uhr am Mittag die Beamten über seine Entdeckung.

Mithilfe der hinzugezogenen Kräfte der Feuerwehr gelang es, einen der Körper aus dem Wasser zu bergen. Der zweite sei durch die starke Strömung mitgerissen worden, hieß es. Er konnte den Angaben zufolge bislang nicht gefunden werden.

Bei der geborgenen Leiche handelt es sich um eine circa 75 Jahre alte Frau. Der abgetriebene Leichnam ist männlich, wird auf das gleiche Alter geschätzt.

Die Identität der beiden Toten, die sich nach dem aktuellen Erkenntnisstand noch nicht lange im Rhein befunden haben dürften, konnte bislang nicht geklärt werden, ist Teil der Ermittlungen.