Mehr als zwei Jahre hat's keiner gemerkt: Immobilien-Mitarbeiter macht tragischen Fund

Aachen/Köln - In Aachen hat ein Mitarbeiter eines Immobilienunternehmens eine tragische Entdeckung gemacht und einen toten Mann (†56) in einer Wohnung entdeckt, der dort mehr als zwei Jahre unbemerkt gelegen hatte.

Nach Angaben der Polizei starb der Kölner (†56) nicht durch ein Fremdverschulden. (Symbolbild) © 123rf/roshchyn

Ein Todesermittlungsverfahren habe keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden ergeben, berichtete eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen. Die "Aachener Zeitung" und andere Medien berichteten.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann am 31. Dezember 2021 oder kurz danach gestorben ist. Denn an diesem Tag hatte der Mann wohl das letzte Mal seinen Briefkasten in der Wohnsiedlung geleert und am Telefon Kontakt zu einer Angehörigen gehabt.

Der gebürtige Kölner sei offenbar jahrelang drogensüchtig gewesen, schrieb die "Aachener Zeitung". Er soll 56 Jahre alt geworden sein.

In dem tragischen Fall hatte ein Immobilienunternehmen nach Ausbleiben der Mietzahlung die Wohnung im Herbst 2022 versiegeln lassen.

Mahnungen und Kontaktversuche hatten keinen Erfolg gehabt. Im August 2023 erging eine Räumungsklage.