Menschliche Knochen in Gebüsch gefunden: Spur zu altem Fall?

In Langen haben Passanten menschliche Knochen in einem Gebüsch nahe einer Klinik entdeckt. Möglicherweise steht der Fund in Zusammenhang mit einem alten Fall.

Von Lea Winkler

Langen - Im hessischen Langen (Landkreis Offenbach) haben Passanten mehrere Knochen in der Nähe eines Klinikums gefunden.

Die Polizei überprüft nun, ob der Fund mit einem etwa zwei Jahre zurückliegenden Vermisstenfall im Zusammenhang steht. (Symbolbild)
Die Polizei überprüft nun, ob der Fund mit einem etwa zwei Jahre zurückliegenden Vermisstenfall im Zusammenhang steht. (Symbolbild)  © 123RF/udo72

Sie entdeckten die Überreste am Mittwochabend in einem dicht bewachsenen, von außen kaum einsehbaren Gebüsch, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben eines Polizeisprechers gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um menschliche Knochen handle.

Aufgrund des Zustands der Überreste werde ein länger zurückliegendes Geschehen angenommen. Ein möglicher Zusammenhang mit einem zwei Jahre alten Vermisstenfall werde geprüft, so der Sprecher.

Die Knochen sollen nun rechtsmedizinisch untersucht werden, um unter anderem DNA-Spuren mit dem Vermisstenfall abzugleichen. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: 123RF/udo72

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