Menschliche Knochen in Gebüsch gefunden: Spur zu altem Fall?

Langen - Im hessischen Langen (Landkreis Offenbach) haben Passanten mehrere Knochen in der Nähe eines Klinikums gefunden.

Die Polizei überprüft nun, ob der Fund mit einem etwa zwei Jahre zurückliegenden Vermisstenfall im Zusammenhang steht. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Sie entdeckten die Überreste am Mittwochabend in einem dicht bewachsenen, von außen kaum einsehbaren Gebüsch, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben eines Polizeisprechers gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um menschliche Knochen handle.

Aufgrund des Zustands der Überreste werde ein länger zurückliegendes Geschehen angenommen. Ein möglicher Zusammenhang mit einem zwei Jahre alten Vermisstenfall werde geprüft, so der Sprecher.