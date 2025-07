13.07.2025 19:13 Mordkommission ermittelt: Mann leblos in Bonner Parkhaus gefunden

In der Stadtgarage in Bonn wurde am Sonntagmorgen die Leiche eines 41-jährigen Mannes gefunden. Die Umstände seines Todes waren zunächst unklar.

Von Jonas Reihl

Bonn - In einem Parkhaus in Bonn wurde am Sonntagmorgen die Leiche eines 41-jährigen Mannes gefunden. Die Umstände seines Todes waren zunächst unklar. Alles in Kürze Mann tot in Bonner Parkhaus gefunden

Leiche eines 41-Jährigen entdeckt

Tod durch Sturz von oberem Plateau

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Mordkommission prüft Unfallgeschehen Mehr anzeigen Nach dem Leichenfund in der Bonner Stadtgarage hat eine Mordkommission der Polizei die Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) © Bildmontage: David Inderlied/dpa, 123rf/kwangmoo Gegen 9 Uhr wurde die Polizei zu der Stadtgarage nahe des Bonner Zentrums gerufen. Vor Ort angekommen, konnten die Beamten nur noch den Tod des 41-Jährigen feststellen, dessen Körper auf der Parkebene des Parkhauses lag. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Mann von dem darüber liegenden Plateau auf die Ebene gestürzt sein, wobei er sich schwerste Verletzungen zugezogen hat. Da ein Fremdverschulden zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Mordkommission eingesetzt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Nach einer Auswertung der Videokameras vor Ort ergaben sich allerdings keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor dem Sturz. Dementsprechend werde aktuell ein mögliches Unfallgeschehen überprüft, heißt es abschließend.

