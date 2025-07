Blutiges Familiendrama in NRW: Obduktion von Leiche der Mutter (†37) abgeschlossen

Dormagen - Nach dem blutigen Familiendrama in Dormagen ( NRW ) am Freitag ist die Obduktion der Leiche der Mutter (†37) inzwischen abgeschlossen.

Tatort ist dieses Mehrfamilienhaus auf der Carl-Duisberg-Straße in Dormagen. © Vincent Kempf

Die Polizei hatte am Freitagnachmittag den Hinweis erhalten, dass ein Familienstreit in einer Wohnung in Dormagen eskaliert sein könnte. Als sie zu der gemeldeten Adresse fuhren, entdeckten sie die Leiche der 37-Jährigen. Zudem befand sich in der Wohnung ihr schwer verletzter Ehemann.

Schnell stand der 17-Jährige unter Tatverdacht. Weil er nicht am Tatort war, leitete die Polizei umgehend eine Großfahndung nach ihm ein - unter anderem kamen Suchhunde und Hubschrauber zum Einsatz.

Wenig später erhielten die Einsatzkräfte den entscheidenden Hinweis, dass sich der Gesuchte im Bereich der A57 aufhalten könnte. Daraufhin sperrten die Beamten kurzerhand das Teilstück der Autobahn für den gesamten Verkehr ab.

Gegen 19 Uhr konnte der Teenager schließlich in einem angrenzenden Waldstück gefunden und festgenommen werden.

Das Motiv für die Tat sei laut Staatsanwaltschaft allerdings weiterhin unklar. Der 17-Jährige habe sich auch am Sonntagnachmittag noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.