Mysteriöser Leichenfund in Südosthessen: Kripo ermittelt auf Hochtouren

Langenselbold - Im südosthessischen Langenselbold haben Ermittler am Samstag einen 53-jährigen Mann tot in einer Wohnung gefunden. Die Hintergründe des Todesfalls sind bislang völlig unklar.

Der Leichnam des 53-jährigen Mannes wurde im Laufe des Samstags zur Obduktion in die Rechtsmedizin transportiert. © 5VISION.NEWS

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen wurden die Einsatzkräfte gegen 11.40 Uhr über die Entdeckung der Leiche informiert.

Die Kriminalpolizei hat in der Folge die Ermittlungen aufgenommen.

Bis Samstagabend waren Einsatzkräfte zudem mit umfangreichen Spurensicherungen vor Ort beschäftigt.

Eine Obduktion des Verstorbenen soll am Sonntag Aufschluss über die genaue Todesursache geben.