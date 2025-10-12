Mysteriöser Leichenfund in Südosthessen: Kripo ermittelt auf Hochtouren
Langenselbold - Im südosthessischen Langenselbold haben Ermittler am Samstag einen 53-jährigen Mann tot in einer Wohnung gefunden. Die Hintergründe des Todesfalls sind bislang völlig unklar.
Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen wurden die Einsatzkräfte gegen 11.40 Uhr über die Entdeckung der Leiche informiert.
Die Kriminalpolizei hat in der Folge die Ermittlungen aufgenommen.
Bis Samstagabend waren Einsatzkräfte zudem mit umfangreichen Spurensicherungen vor Ort beschäftigt.
Eine Obduktion des Verstorbenen soll am Sonntag Aufschluss über die genaue Todesursache geben.
Weitere Informationen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft erst nach Vorliegen der Obduktionsergebnisse und ersten Ermittlungserkenntnisse bekannt geben.
