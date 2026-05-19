Schrecklicher Fund: Zeugin entdeckt Mutter und deren Sohn tot in Wohnung

Oberhausen-Rheinhausen - Ein schrecklicher Fund hat am Dienstagmorgen in Oberhausen-Rheinhausen (Landkreis Karlsruhe) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Die Polizei untersucht den Fundort in Oberhausen-Rheinhausen und ermittelt auf Hochtouren. (Symbolfoto) © Jason Tschepljakow/dpa

In einer Wohnung wurden laut den Beamten eine 61-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann leblos aufgefunden. Für beide kam jegliche Hilfe zu spät.

Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizei mitteilen, ging der Notruf gegen 8.45 Uhr ein. Eine Zeugin hatte die Wohnung in der Beethovenstraße betreten und war dort auf die Leichen gestoßen.

Nach den ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Verstorbenen um eine Mutter und ihren Sohn.