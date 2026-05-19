Schrecklicher Fund: Zeugin entdeckt Mutter und deren Sohn tot in Wohnung

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In einer Wohnung in Oberhausen-Rheinhausen wurden eine 61-jährige Frau und ihr 41-jähriger Sohn leblos aufgefunden. Für beide kam jede Hilfe der Retter zu spät.

Von Johanna Baumann

Oberhausen-Rheinhausen - Ein schrecklicher Fund hat am Dienstagmorgen in Oberhausen-Rheinhausen (Landkreis Karlsruhe) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Die Polizei untersucht den Fundort in Oberhausen-Rheinhausen und ermittelt auf Hochtouren. (Symbolfoto)
Die Polizei untersucht den Fundort in Oberhausen-Rheinhausen und ermittelt auf Hochtouren. (Symbolfoto)  © Jason Tschepljakow/dpa

In einer Wohnung wurden laut den Beamten eine 61-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann leblos aufgefunden. Für beide kam jegliche Hilfe zu spät.

Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizei mitteilen, ging der Notruf gegen 8.45 Uhr ein. Eine Zeugin hatte die Wohnung in der Beethovenstraße betreten und war dort auf die Leichen gestoßen.

Nach den ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Verstorbenen um eine Mutter und ihren Sohn.

Die genauen Umstände des Todes sowie die Hintergründe sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa

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