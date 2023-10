Nach Leichenfund in Norwegen: Deutsche Polizei lässt Obduktion durchführen

Er sitzt wegen des Verdachts des Totschlags in U-Haft und bestreitet weiterhin jegliche Verantwortung am Tod seiner Freundin.

Nach Angaben der norwegischen Zeitung "Østlendingen" sollen deutsche Rechtsmediziner an der Obduktion der Leiche teilnehmen, die am See Falningsjøen fast 400 Kilometer nördlich von Oslo gefunden wurde.

Wie die norwegische Polizei herausfand, war die am See tot geborgene Frau vermutlich am 3. oder 4. Oktober umgebracht worden. Die Polizei sei demnach an Hinweisen von Personen interessiert, die in der Nähe des Sees Falningsjøen im kleinen Ort Kvikne ein Wohnmobil mit deutschem Kennzeichen gesehen haben.