Nach Unfall am Badesee: Spürhunde und Taucher entdecken Leiche von Stand-up-Paddler

Neutraubling - Ein 29-Jähriger ist nach einem Sturz von einem Stand-up-Paddling-Board am Sonntag im Guggenberger See im oberpfälzischen Landkreis Regensburg untergegangen und galt seitdem als vermisst. Nun entdeckten Taucher und Spürhunde seine Leiche .

Nachdem die Drohnensuche ohne Erfolg geblieben war, wurden speziell ausgebildete Spürhunde an der Wasseroberfläche eingesetzt. © vifogra / Moller-Schuh

Zwei Tage lang suchten die Einsatzkräfte. Die Chancen, den Mann noch lebend zu finden, schwanden zunehmend, doch man gab die Hoffnung lange nicht auf.

Seit Dienstagvormittag ist das Schicksal des jungen Mannes traurige Gewissheit.

Er wurde "unweit der damaligen Unglücksstelle vom Sonntag sowohl durch Anzeigen der Geruchsspürhunde als auch von den Tauchern mit Sonargeräten gefunden und auch geborgen", so Thomas Kolb, Leiter der Polizeiinspektion Neutraubling.

Unter großem Kräfteeinsatz der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), der Wasserwacht, Polizei und weiteren Rettungsdiensten war man seit Sonntag, 15.10 Uhr, vor Ort.

In den Abendstunden wurden die Maßnahmen abgebrochen. Am Montag änderte sich laut Polizeiangaben der Rettungseinsatz zu "sogenannten Bergungssuchmaßnahmen", wie Kolb weiter erklärt.