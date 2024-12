Nachbarn bemerkten komischen Geruch: Polizei findet Leiche!

Hamburg - Wer hat etwas gesehen? Bereits Ende November wurde die Leiche einer Frau in einer Wohnung in Hamburg entdeckt. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus und sucht nach Zeugen .

Wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten, hatten die Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Susanne-von-Paczensky-Straße (Altona-Nord) am 29. November einen seltsamen Geruch aus der Wohnung einer 34-Jährigen festgestellt.

Sie alarmierten die Polizei, die daraufhin die Erdgeschosswohnung kontrollierte - und dabei die Leiche der besagten Bewohnerin entdeckte.

Da die Todesursache unklar war und eine Fremdeinwirkung durch Dritte nicht ausgeschlossen werden konnte, übernahm die Mordkommission in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen.

Mittlerweile gehen die Beamten davon aus, dass die Frau bereits mehrere Tage vor ihrer Entdeckung durch Gewalteinwirkung zu Tode kam!