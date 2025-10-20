Neue Spur im Fall Fabian (†8)? Ermittler durchsuchen Bauernhof

Güstrow - Noch immer stehen die Einsatzkräfte im Fall des getöteten Fabian (†8) vor einem Rätsel. Doch jetzt soll es eine neue Spur geben!

Vergangene Woche haben die Einsatzkräfte nach dem vermissten Fabian (†8) gesucht. © Bernd Wüstneck/dpa

Aktuell durchsuchen Polizeibeamte einen Bauernhof in Reimershagen (Mecklenburg-Vorpommern) – rund zwölf Kilometer von dem Ort entfernt, an dem die Leiche des Jungen gefunden wurde.

Grund für die Durchsuchung sei ein Zeugenaufruf gewesen, heißt es nach Informationen von RTL.

Der achtjährige Fabian war am Freitag vergangener Woche verschwunden.