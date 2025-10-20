8.677
Neue Spur im Fall Fabian (†8)? Ermittler durchsuchen Bauernhof
Güstrow - Noch immer stehen die Einsatzkräfte im Fall des getöteten Fabian (†8) vor einem Rätsel. Doch jetzt soll es eine neue Spur geben!
Aktuell durchsuchen Polizeibeamte einen Bauernhof in Reimershagen (Mecklenburg-Vorpommern) – rund zwölf Kilometer von dem Ort entfernt, an dem die Leiche des Jungen gefunden wurde.
Grund für die Durchsuchung sei ein Zeugenaufruf gewesen, heißt es nach Informationen von RTL.
Der achtjährige Fabian war am Freitag vergangener Woche verschwunden.
Am Abend des gleichen Tages hatte ihn seine Mutter vermisst gemeldet. Es folgte eine tagelange Suche - auch vom Hubschrauber und von Booten aus sowie mit Hunden.
