Pilzsammler entdecken menschliche Knochen: Es ist die Vermisste vom Würmsee-Mord!

Hannover/Großburgwedel - Jetzt herrscht Gewissheit! Am vergangenen Donnerstag wurden in einem Waldstück in Großburgwedel ( Region Hannover ) menschliche Knochen entdeckt. Ein DNA-Abgleich führte zu einer vermissten Frau.

Pilzsammler hatten die menschlichen Knochen am 12. Oktober in einem Waldstück zwischen Fuhrberg und Großburgwedel entdeckt. Aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung war eine Identifizierung sowie die Ermittlung der Todesursache vor Ort nicht mehr möglich.

Die menschlichen Überreste konnten zweifelsfrei der seit einem Jahr vermissten Kerstin Simone G. zugeordnet werden. © Polizeidirektion Hannover

Die Tote war im vergangenen Jahr zuletzt am 10. September gesehen worden. Einen Tag später war sie mit einer Freundin verabredet, dort aber nie erschienen. Diese hatte daraufhin die Polizei verständigt.

Aufgrund der Spuren an ihrem Wohnort gingen die Ermittler schnell von einem Gewaltverbrechen aus.

Die Polizei veröffentlichte unmittelbar nach den Erkenntnissen ein Bild der Frau sowie eines schwarzen Kombis, der in Verbindung mit dem Verschwinden zu tun gehabt haben sollte.

Zudem suchte sie Zeugen, die sich an diesem Tag in der Nähe ihres Wohnortes am Würmsee aufgehalten hatten.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Polizei einen Mann aus Warburg (Ostwestfalen) in Schweden festgenommen, der für den Mord an der Frau verantwortlich gewesen sein. DNA-Spuren am Tatort sowie ein Blitzerfoto in der Nähe brachten die Beamten auf die Spur des Mannes.