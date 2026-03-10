Waldarbeiter finden Leiche: Polizei vermutet vermissten 39-Jährigen

Kelheim - Waldarbeiter fanden in Niederbayern am Montag eine Leiche . Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um einen seit November vermissten Mann handeln könnte. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären.

Ein seit Ende November 2025 vermisster Mann aus Niederbayern soll jetzt tot in einem Waldstück gefunden worden sein. Es gebe keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung bei dem Mann, wie die Polizei mitteilte.

Die genauen Todesumstände soll eine Obduktion klären. Es handle sich bei dem Toten "mit großer Wahrscheinlichkeit" um den seit Monaten vermissten 39-Jährigen aus dem Raum Kelheim, so die Polizei.

Am Montag wurde die Leiche bei Waldarbeiten gefunden