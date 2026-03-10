Schrecklicher Fund in Hamburg! Passanten entdecken Leiche in Bachlauf

Hamburg - Am Dienstagmorgen haben Passanten in Hamburg -Jenfeld eine Leiche in einem kleinen Bach entdeckt.

Die Feuerwehr konnte dem Mann nicht mehr helfen. © Christoph Seemann/HamburgNews

Gegen 6.50 Uhr alarmierte ein Anrufer die Polizei und meldete eine regungslose Person in einem Bach am Bruhnrögenredder, so eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage.

Die Feuerwehr wurde hinzugezogen, der Person konnte allerdings nicht mehr geholfen werden. Die Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch tot bergen.

Wie lange dieser schon in dem Bach lag und wie er zu Tode kam, ist noch unklar. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach lediglich von "sicheren Todeszeichen".