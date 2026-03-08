Seine Freundin meldete ihn als vermisst: 29-Jähriger in Schwaben tot aufgefunden

Lauingen - Ein 29 Jahre alter Radfahrer ist in Bayern in einen Bach gestürzt und gestorben.

Einsatzkräfte finden einen 29-Jährigen tot in einem Bach in Schwaben. Seine Freundin hatte ihn am Vormittag als vermisst gemeldet. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Seine 27 Jahre alte Lebensgefährtin hatte ihn am Sonntagvormittag in bei der Polizei in Lauingen (Landkreis Dillingen an der Donau) als vermisst gemeldet, wie die Polizei mitteilte.

Im Zuge der Suche fanden Einsatzkräfte schließlich die Leiche des Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen war er in der Nacht mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg. Der 29-Jährige wollte von der Aislinger Straße nach rechts in Richtung seines Wohnorts abbiegen. Dabei geriet er aus bislang ungeklärten Gründen in einen Bach, der parallel zur Fahrbahn verläuft.