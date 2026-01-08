Schockfund bei Köln: Leiche von weiblicher Person an Bahngleisen entdeckt

Hürth - An den Bahngleisen in Hürth bei Köln wurde am frühen Donnerstagmorgen die Leiche einer weiblichen Person gefunden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die Bahnstrecke zwischen Hürth-Fischenich und Brühl musste nach dem Horror-Fund zeitweise gesperrt werden. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Wie eine Sprecherin der zuständigen Polizeibehörde des Rhein-Erft-Kreises auf Nachfrage von TAG24 bestätigt, wurden die Behörden gegen 3 Uhr über den tragischen Fund zwischen dem Hürther Ortsteil Fischenich und der Stadt Brühl informiert.

Anschließend seien Polizei und Feuerwehr ausgerückt. Vor Ort angekommen konnten die Einsatzkräfte allerdings nur noch den Tod der Person feststellen.

Die Hintergründe sind noch unklar. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass die Person von einem Zug erfasst wurde. Auch ein Suizid könne zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, berichtet die Sprecherin. Die Ermittlungen zum Fall laufen.

Aufgrund des Einsatzes musste die Bahnstrecke zwischen Hürth und Brühl zeitweise gesperrt werden. Betroffen waren laut "zuginfo.nrw" der RE5 (RRX), die RB26 und die RB48. Schienenersatzverkehr wurde zwischenzeitlich eingerichtet.