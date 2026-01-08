Schockfund bei Köln: Leiche von weiblicher Person an Bahngleisen entdeckt
Hürth - An den Bahngleisen in Hürth bei Köln wurde am frühen Donnerstagmorgen die Leiche einer weiblichen Person gefunden. Die Hintergründe sind noch unklar.
Wie eine Sprecherin der zuständigen Polizeibehörde des Rhein-Erft-Kreises auf Nachfrage von TAG24 bestätigt, wurden die Behörden gegen 3 Uhr über den tragischen Fund zwischen dem Hürther Ortsteil Fischenich und der Stadt Brühl informiert.
Anschließend seien Polizei und Feuerwehr ausgerückt. Vor Ort angekommen konnten die Einsatzkräfte allerdings nur noch den Tod der Person feststellen.
Die Hintergründe sind noch unklar. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass die Person von einem Zug erfasst wurde. Auch ein Suizid könne zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, berichtet die Sprecherin. Die Ermittlungen zum Fall laufen.
Aufgrund des Einsatzes musste die Bahnstrecke zwischen Hürth und Brühl zeitweise gesperrt werden. Betroffen waren laut "zuginfo.nrw" der RE5 (RRX), die RB26 und die RB48. Schienenersatzverkehr wurde zwischenzeitlich eingerichtet.
Seit circa 6 Uhr läuft der Verkehr wieder regulär. Vereinzelt kann es am Morgen dennoch zu Verzögerungen und Verspätungen kommen.
Normalerweise zieht es die Redaktion von TAG24 vor, nicht über mögliche Suizide zu berichten. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abspielte, hat sich die Redaktion für eine Berichterstattung entschieden.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa