2.867
Schockfund in Bremen: Toter Säugling gefunden
Bremen - Schockfund in Bremen: Am Dienstagmorgen gegen 9.10 Uhr wurde im Ortsteil Industriehäfen ein toter Säugling entdeckt.
Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes stießen beim Sortieren von Abfall auf dem Firmengelände auf den leblosen Körper des Babys und alarmierten sofort die Polizei.
Die Einsatzkräfte rückten umgehend an und sicherten den Fundort, teilte die Polizei Bremen mit.
Die Ermittlungen zur Todesursache wurden aufgenommen.
Sowohl die Identität des Säuglings als auch die genauen Umstände seines Todes sind derzeit noch unklar. Die Ermittler prüfen sämtliche Hintergründe.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa