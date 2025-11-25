 2.867

Schockfund in Bremen: Toter Säugling gefunden

Am Dienstagmorgen gegen 9.10 Uhr wurde im Ortsteil Industriehäfen im Bereich Riespot ein toter Säugling entdeckt.

Von Jana Steger

Bremen - Schockfund in Bremen: Am Dienstagmorgen gegen 9.10 Uhr wurde im Ortsteil Industriehäfen ein toter Säugling entdeckt.

An unbekannter Stelle auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Bremen ist am Dienstag ein toter Säugling gefunden worden.
An unbekannter Stelle auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Bremen ist am Dienstag ein toter Säugling gefunden worden.  © Sina Schuldt/dpa

Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes stießen beim Sortieren von Abfall auf dem Firmengelände auf den leblosen Körper des Babys und alarmierten sofort die Polizei.

Die Einsatzkräfte rückten umgehend an und sicherten den Fundort, teilte die Polizei Bremen mit.

Die Ermittlungen zur Todesursache wurden aufgenommen.

Sowohl die Identität des Säuglings als auch die genauen Umstände seines Todes sind derzeit noch unklar. Die Ermittler prüfen sämtliche Hintergründe.

Titelfoto: Sina Schuldt/dpa

Mehr zum Thema Leichenfunde: