Schockfund in Bremen: Toter Säugling gefunden

Bremen - Schockfund in Bremen : Am Dienstagmorgen gegen 9.10 Uhr wurde im Ortsteil Industriehäfen ein toter Säugling entdeckt.

An unbekannter Stelle auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Bremen ist am Dienstag ein toter Säugling gefunden worden. © Sina Schuldt/dpa

Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes stießen beim Sortieren von Abfall auf dem Firmengelände auf den leblosen Körper des Babys und alarmierten sofort die Polizei.

Die Einsatzkräfte rückten umgehend an und sicherten den Fundort, teilte die Polizei Bremen mit.

Die Ermittlungen zur Todesursache wurden aufgenommen.