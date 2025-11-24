Kanufahrer entdecken leblosen Vermissten in der Alster

Hamburg - Schockierende Entdeckung in der Alster! Als Kanufahrer in Hummelsbüttel am Sonntagnachmittag mit ihrem Boot unterwegs waren, entdeckten sie eine leblose Person im Wasser.

Kanufahrer entdeckten am Sonntagnachmittag eine leblose Person in der Alster. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Den Vorfall bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Polizisten und Rettungskräfte wurden alarmiert, Taucher der Feuerwehr fingen mit der Bergung an, die gegen 16 Uhr beendet war.

Bei der gefundenen Person handle es sich um einen Mann, so der Sprecher am Sonntag zunächst.

Am Montag teilte die Polizei Hamburg mit, dass es sich bei dem Fund um einen vermissten 85-Jährigen aus dem Hamburger Stadtteil Wellingsbüttel handle.