Frauenleiche im Zimmer: Polizei nimmt Hotel-Gast fest und stellt Messer sicher

Olching - Im oberbayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck ist am Sonntagnachmittag eine Frauenleiche in einem Hotelzimmer gemeldet worden. Die Frau kam gewaltsam ums Leben.

Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei zu einem Hotel alarmiert, nachdem der gewaltsame Tod einer Frau gemeldet wurde. (Symbolbild) © 123rf/Christian Horz

Laut Polizeiangaben vom Montag wurde der Vorfall gegen 17 Uhr gemeldet.

Zuvor habe ein Hotelgast die Mitarbeiter an der Rezeption über die getötete Person informiert.

"Tatsächlich konnten Einsatzkräfte die leblose 38-jährige Deutsche aus dem Landkreis Rosenheim auffinden", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit.

"Sie war ersten Erkenntnissen zufolge durch mehrere Messerstiche getötet worden. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte vor Ort aufgefunden werden."

Ein 56 Jahre alter, wohnsitzloser Deutscher hatte das Zimmer gemietet. Er wurde als dringend Tatverdächtiger von den Beamten widerstandslos festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.