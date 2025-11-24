Gefundene Leiche identifiziert! Polizei in Fulda wendet sich an Bevölkerung

Fulda - Die in einem Wohnhaus in der Ohmstraße in Fulda entdeckte Leiche konnte identifiziert werden. Es handle sich um den 62 Jahre alten Bewohner des Hauses, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montagnachmittag zum Fall mit.

Am Fundort der Leiche in Fulda wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. (Symbolbild) © Dorothee Barth/dpa

Zur Klärung der Todesumstände solle der Leichnam obduziert werden. Zudem seien in dem Haus, in dem er gefunden worden war, auch umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen erfolgt, hieß es.

Den Angaben der Polizei zufolge handelt es sich um "umfangreiche und komplexe Ermittlungen".

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der Mann in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht ein Lokal im Bereich des Gemüsemarktes in Fulda verlassen und sich anschließend in die Ohmstraße begeben.

Gesucht werden seitens der Beamten Zeuginnen und Zeugen, die in der Zeit zwischen 0 und 1 Uhr etwa eine körperliche Auseinandersetzung oder einen hilfsbedürftigen, stürzenden oder verletzten Mann in besagtem Bereich wahrgenommen haben.