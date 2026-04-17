Schockfund in der Innenstadt: Leiche treibt in Alster am Jungfernstieg

Hamburg - In der Binnenalster in Hamburg ist eine Leiche gefunden worden.

Mitarbeiter der Alster-Touristik haben den leblosen Mann am Morgen in der Alster gefunden. (Archivfoto) © Gregor Fischer/dpa

Mitarbeiter der Alstertouristik hatten am Freitagmorgen den Mann auf dem Bauch treibend im Wasser entdeckt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Mann habe bereits sichere Todeszeichen aufgewiesen. "Wir klären derzeit, ob es ein Fremdverschulden gibt oder nicht."

Die Identität des Toten war zunächst unklar.