Schockfund in der Innenstadt: Leiche treibt in Alster am Jungfernstieg

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Einsatzkräfte trieb es am Freitag zum Jungfernstieg in Hamburg: Ein toter Mann trieb in der Alster. Mitarbeiter der Alster-Touristik hatten die Leiche entdeckt.

Von Christiane Bosch

Hamburg - In der Binnenalster in Hamburg ist eine Leiche gefunden worden.

Mitarbeiter der Alster-Touristik haben den leblosen Mann am Morgen in der Alster gefunden. (Archivfoto)
Mitarbeiter der Alster-Touristik haben den leblosen Mann am Morgen in der Alster gefunden. (Archivfoto)  © Gregor Fischer/dpa

Mitarbeiter der Alstertouristik hatten am Freitagmorgen den Mann auf dem Bauch treibend im Wasser entdeckt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Mann habe bereits sichere Todeszeichen aufgewiesen. "Wir klären derzeit, ob es ein Fremdverschulden gibt oder nicht."

Die Identität des Toten war zunächst unklar.

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Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den leblosen Körper aus dem Wasser geborgen und ins Institut für Rechtsmedizin gebracht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Hamburg.

Titelfoto: Gregor Fischer/dpa

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