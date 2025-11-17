Schockfund in der Nacht: Körperteile auf Autobahn

Auf der A45 in Richtung Süden wurden in der Nacht zu Montag Leichenteile gefunden.

Von Martin Gaitzsch

Olpe - Schockfund in NRW! Auf der A45 wurden zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg in der Nacht zu Montag Leichenteile entdeckt. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln, nachdem Körperteile einer unbekannten Frau auf der Autobahn entdeckt wurden. (Symbolbild) © 123RF/angela rohde Wie die Polizei Hagen und die Staatsanwaltschaft mitteilen, wurden "Körperteile einer derzeit noch unbekannten Frau" auf der Fahrbahn in Richtung Gießen gefunden.