Schockfund in der Nacht: Körperteile auf Autobahn
Olpe - Schockfund in NRW! Auf der A45 wurden zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg in der Nacht zu Montag Leichenteile entdeckt. Jetzt ermittelt die Mordkommission.
Wie die Polizei Hagen und die Staatsanwaltschaft mitteilen, wurden "Körperteile einer derzeit noch unbekannten Frau" auf der Fahrbahn in Richtung Gießen gefunden.
Weitere Auskünfte können zum momentanen Zeitpunkt noch nicht erteilt werden. Die Autobahn musste in der Nacht gesperrt werden, inzwischen konnte die Sperrung aufgehoben werden.
