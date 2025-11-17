 2.353

Schockfund in der Nacht: Körperteile auf Autobahn

Auf der A45 in Richtung Süden wurden in der Nacht zu Montag Leichenteile gefunden.

Von Martin Gaitzsch

Olpe - Schockfund in NRW! Auf der A45 wurden zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg in der Nacht zu Montag Leichenteile entdeckt. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln, nachdem Körperteile einer unbekannten Frau auf der Autobahn entdeckt wurden. (Symbolbild)  © 123RF/angela rohde

Wie die Polizei Hagen und die Staatsanwaltschaft mitteilen, wurden "Körperteile einer derzeit noch unbekannten Frau" auf der Fahrbahn in Richtung Gießen gefunden.

Weitere Auskünfte können zum momentanen Zeitpunkt noch nicht erteilt werden. Die Autobahn musste in der Nacht gesperrt werden, inzwischen konnte die Sperrung aufgehoben werden.

